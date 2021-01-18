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Лыжник из Златоуста стал призером Кубка России

Владислав Вечканов из Златоуста (Челябинская область) завоевал серебряную медаль на завершившемся в Кирово-Чепецке (Кировская область) на Кубке России по лыжным гонкам, уступив лишь двукратному чемпиону мира, победителю многодневки «Тур де Ски» Сергею Устюгову.

На Кубке России выступила вся элита лыжного спорта России. В условиях жесточайшей конкуренции южноуральский лыжник сумел показать великолепный результат, став серебряным призером соревнований. Владислав Вечканов стал вторым в гонке преследования на 15 километрах свободным стилем.

«Это очень хороший результат и большое достижение для южноуральского лыжного спорта. В этом виде спорта у нас большие традиции, в советское время наши спортсмены регулярно входили в состав сборной страны, выступали на международных соревнованиях», - сказал исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Максим Соколов.

Отметим, что в 2017 году Вечканов становился двукратным победителем чемпионата мира среди юниоров.