Магнитогорские полицейские по-спортивному почтили память погибшего в Чечне коллеги

В Магнитогорске (Челябинская область), во дворце спорта «Динамо», в 17-й раз состоялся традиционный чемпионат по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный памяти кавалера ордена Мужества, капитана милиции Александра Семакина, погибшего при исполнении служебного долга.

Александр Семакин после окончания Челябинского танкового училища нес службу в Забайкальском округе, командовал танковым взводом и разведывательным десантным взводом, группой спецназа. В 1997-м году завершил военную карьеру, став сотрудником милиции. Три года он прослужил в отдельном батальоне патрульно-постовой службы и погиб в служебной командировке в Чеченской республике в 2000-м году при исполнении служебного долга.

«В финальных состязаниях приняли участие около 60-ти спортсменов из города Магнитогорска и республики Башкортостан. Во время профессионального боя спортсменам можно применять практически все приёмы различных боевых искусств – таких, как борьба, бокс, карате, самбо и другие», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

Победителем чемпионата стала команда ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области (место дислокации - город Магнитогорск). «Серебро» - у спортсменов из Магнитогорской федерации смешанных боевых единоборств и ММА. «Бронзу» завоевали спортсмены бойцовского клуба самбо «Яугир» из деревни Тупаково республики Башкортостан.

Награды победителям вручил командир отдельного батальона ППСП УМВД России по Магнитогорску подполковник полиции Александр Шабашов.