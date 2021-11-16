Металлурги ЧЦЗ оказали действенную помощь детско-юношеской спортивной школе «Урал хоккей»

Руководство и тренерский состав Челябинской детско-юношеской спортивной школы «Урал хоккей» обратились с просьбой о помощи в приобретении хоккейной экипировки к директору входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода, депутату Законодательного собрания Челябинской области Павлу Избрехту и незамедлительно получили поддержку.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», в качестве материальной поддержки спортивной школе металлурги подарили юным южно-уральским хоккеистам необходимые элементы экипировки.

По словам заместителя директора по работе с персоналом и административным вопросам АО «ЧЦЗ» Рамиля Рахманкулова, в результате уже на ближайших турнирах ребята выступят в новой, удобной спортивной форме.

-Благодаря поддержке депутата законодательного собрания Павла Избрехта и Челябинского цинкового завода, команда нашей спортивной школы полностью готова к участию в соревнованиях, подчеркнул т тренер ДЮСШ «Урал хоккей» Евгений Мананков. В текущем году мы выступим на первенстве города и Челябинской области. Дальше нас ждет первенство России! Но самое главное такая помощь дает возможность большему количеству ребят приобщиться к хоккею!.