24.08.2021
В Миассе ликвидируют крупный пожар в садовом товариществе
24.08.2021
Олег Сиротин: Возможность развития туристической и курортной инфраструктуры одно из основных преимуществ в УрФО
24.08.2021
Миасс примет финал летнего фестиваля комплекса ГТО
24.08.2021
Жителя Нязепетровска, заставлявший ребенка помогать убивать мать, отправили в психушку
24.08.2021
Вместо «легкого» заработка два молодых парня из Магнитогорска могут заработать пожизненное лишение свободы
24.08.2021
Родители получат вычет по НДФЛ за занятия детей спортом
Миасс примет финал летнего фестиваля комплекса ГТО
15.07.2021
Челябинские школьники приняли участие в спортивном фестивале
18.06.2021
Театральные работники Челябинской области сыграют в мини-футбол
12.04.2021
ММК представит наш регион на Всероссийском фестивале ГТО
26.02.2021
Челябинская область заняла четвертое место в федеральном рейтинге ГТО
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021