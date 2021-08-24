Миасс примет финал летнего фестиваля комплекса ГТО

28 августа, в Миассе (Челябинская область) состоится финальный этап VI летнего фестиваля комплекса «Готов к труду и обороне». В нем выступят сильнейшие спортсмены, наиболее успешно выступившие на муниципальных отборочных соревнованиях, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО.

В нынешнем году состязания приурочены к 90-летию образования комплекса «Готов к труду и обороне», а целью фестиваля является вовлечение жителей Челябинской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

На сегодняшний день большинство муниципальных образований области уже провели отборочные этапы и готовы принять участие в финале соревнований, который состоится 28 августа в Миассе. По предварительным данным в финале летнего фестиваля ГТО выступят более 30 команд области.

«В спортивную программу финальных состязаний фестиваля ГТО войдут хорошо знакомые южноуральцам упражнения: бег на 30 метров, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах, наклон вперед на гимнастической скамье и прыжок в длину с места. На сегодняшний день в фестивале заявились 30 команд, но мы ожидаем, что их к старту соревнований станет больше», - говорит руководитель региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО Александр Беленков.

Напомним, что ГТО является одним из основных инструментов в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Основной его задачей является доведение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.