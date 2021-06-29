Миасс примет второй этап Кубка Южного Урала по горному велосипеду

Четвертого июля на горнолыжном курорте «Солнечная долина» стартует второй этап Кубка Южного Урала по горному велосипеду в дисциплине скоростной спуск.

В стартах примут участие любители даунхилла из Челябинской области и ближайших регионов. Протяженность трассы составляет 1500 метров, перепад высот – 210 метров. В зону старта экстремалы-любители поднимаются на специально приспособленном для велосипеда кресельном подъемнике. Регистрация на старты проводится онлайн и на месте проведения стартов – четвертого июля с 11-30 до 13-30. С 12-30 до 13-45 состоится официальная тренировка, в 14-00 – квалификация, в 15-00 финальные заезды, в 16-00 – награждение.

«Я участвовал в соревнованиях 13 июня – во втором этапе Всероссийской эндуро–серии, который состоялся здесь же, на «Солнечной долине». Гонку я проехал не идеально, есть к чему стремиться, но для категории «юниоров» сойдет. Всему персоналу «Солнечной долины» спасибо. Очень жду следующую гонку в наших краях, потому что пока мало возможностей поехать в Крым или в Сочи – попробовать свои силы на их трассах», - поделился участник соревнований Данил Султанов.

Ознакомиться подробно с информацией о соревнованиях можно в группе байк-парка «Солнечной долины».