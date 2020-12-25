Чемпионами России в танцах на льду стала пара Александра Степанова – Иван Букин из Москвы

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Михаил Коляда одержал победу на чемпионате России по фигурному катанию

Сегодня, 25 декабря, в Челябинске определился победитель чемпионата России по фигурному катанию мужчин. Им стал Михаил Коляда из Санкт-Петербурга. Благодаря этой победе он теперь трехкратный чемпион национальных первенств.

На Челябинском льду Михаил Коляда в первый соревновательный день выиграл короткую программу, а сегодня доказал свое безоговорочное лидерство, не оставив соперникам шансов в произвольной программе. С суммой в 296,15 баллов он завоевал золото.

Как и предполагалась достойную конкуренцию чемпиону составили Макар Игнатов и Марк Кондратюк. Они также были в лидерах после короткой программы. В итоге они и оказались на пьедестале почета.

Игнатов завоевал серебро, у Кондрактюка – бронза.

Напомним, ранее призеры чемпионатов Европы в танцах на льду, пара Александра Степанова – Иван Букин из Москвы впервые в своей карьере стала чемпионами России.

Завершит второй соревновательный день выступление женщин в одиночном катании. А завтра станет ясно, кто из них будет носить титул чемпионки. Также в субботу определится лидер в парном катании.