Молодежь и юниоры «Динамо-Уралочки» из Златоуста лучшие в России

Система ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» Златоуста продолжает давать высшие результаты практически на всех уровнях. На фоне успехов главной команды отлично выступают юниорки «Уралочки» и ее молодежка.

Сначала отличились девушки возрастной группы до 15 лет, выиграв финал первенства России. Затем пришел черед и 19-летних спортсменок. Финал первенства страны проходил в Нижнем Новгороде, и вновь победу праздновала команда из Златоуста. Подопечные Дмитрия Андреева и Святослава Накорякова не дали соперницам ни единого шанса и завоевали золото.

Кроме того, в Венгрии состоялся этап Мировой ватерпольной Лиги, где за национальную сборную России играли трое «уралочек» Эльвина Каримова, Мария Берснева и Полина Попова. Наша команда завоевала бронзовые медали, а Эльвина Каримова стала лучшим бомбардиром турнира, забив девять мячей.