Молодежь и юниоры «Динамо-Уралочки» из Златоуста лучшие в России

29.03.2021
Челябинская область получила уже более 140 тысяч доз вакцины от коронавируса
29.03.2021
В Челябинске объявлен тендер на закупку 30 трамваев
29.03.2021
Более 50 тысяч южноуральцев сумели справиться с ковидом
29.03.2021
«Урал-пресс-информ» предлагает челябинцам поучаствовать в розыгрыше билетов на сказку «Конек-горбунок»
29.03.2021
Жителей дома в Челябинске, в котором обрушилась стена, расселят
29.03.2021
В Совете Федерации РФ стартовали Дни Челябинской области
24.03.2021
Златоустовские ватерполистки готовы дать бой соперницам из Венгрии
15.03.2021
Ватерполистки Златоуста пробились в финал Евролиги
03.03.2021
ОМОН Златоуста обеспечивает безопасность на Всероссийских соревнованиях по водному поло
01.03.2021
Златоустовские ватерполистки с победы начали выступление в плей-офф Евролиги
В 2021 году Парад Победы в Челябинске пройдет в традиционном формате с участием привитых ветеранов
26.03.2021
Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей
26.03.2021
Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей
26.03.2021
Южноуральские депутаты предлагают изменить правила обращения с безнадзорными животными
26.03.2021
Челябинские партийные лидеры неспособны противостоять провокаторам
25.03.2021