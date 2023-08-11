На Таганае в 28-й раз состоится знаменитый горный марафон «Забег за облака»

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) в 28-й раз пройдет знаменитый горный марафон «Забег за облака». В этом году он состоится в субботу, 26 августа.

Дистанции марафона самые разные: 500 и 1178 метров, 12, 30, 42 и 67 километров.

Наибольшая высота, которую предстоит покорить участникам забега, - вершина Круглицы (1178 метров).

Как отмечают организаторы, новая большая дистанция текущего года - ТрансТаганай. Это линейная гонка протяженностью 67 километров через весь национальный парк с северо-востока на юго-запад с подъемами на вершины Юрма, Ицыл, Дальний Таганай и Круглица. Перед Круглицей дистанция сливается с 42-километровой трассой – и дальше они уже не расходятся до самого финиша.

Между стартом и финишем участников ждут значительные подъемы и спуски, таежные заросли, альпийские луга, речные броды, классический курумник и бесконечно красивые виды.

Напомним, в 2022 году за облака Таганая 27 августа забежали 572 храбреца. В 2021-м в «Забег за облака» отправились более 600 участников. Самому старшему было 83 года.

Регистрация на участие в марафоне этого года уже идет.