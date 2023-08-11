11.08.2023
Как сохранить сердце здоровым
11.08.2023
Верующие отмечают Рождество святителя Николая Чудотворца
11.08.2023
Челябинские ученые создали вещество, которое сделает смартфоны безопасными для глаз
10.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 11 августа (18+)
10.08.2023
После взрыва в Сергиевом Посаде числятся пропавшими без вести 12 человек
10.08.2023
Ростех предупредил о мошенниках, которых пытаются нажиться на трагедии в Сергиевом Посаде
На Таганае в 28-й раз состоится знаменитый горный марафон «Забег за облака»
Лучшие плоды и цветы Челябинска соберут в парке Гагарина
10.08.2023
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023