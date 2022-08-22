Парусная регата на Увильдах: солнце, ветер, скорость – все как по заказу

В минувшие выходные, 20 и 21 августа, на озере Увильды прошел Кубок губернатора Челябинской области по парусному спорту.

Второй год проводится это зрелищное мероприятие, которое объединяет любительскую парусную регату и гонки флота в детских классах яхт.

«Уникальность этих соревнований – это совместный формат. Это гонки взрослых-любителей на крейсерских парусных яхтах до 12 метров в длину и гонки детских классов яхт. Обычно такие соревнования не проводятся. Но мы хотим, чтобы на нашем прекрасном озере Увильды дети видели свои перспективы, а взрослые радовались, что все не зря», - отметила организатор соревнований, директор по развитию яхт-клуба «Мираж» Елена Нарделли.

Регата проходила практически в идеальных условиях. Достаточно крепкий ветер, солнце и тепло. Безопасность на воде обеспечивали два экипажа Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области.

Еще до старта соревнований все зрители и участники регаты на Увильдах увидели прекрасное зрелище - множество яхт детских соревнований пришли на старт. В детском классе яхт приняли участие спортсмены от 9 до 16 лет из Челябинска, Миасса, Озерска, Снежинска, Екатеринбурга и Магнитогорска. Они и стартовали первыми. Яхты классов «Оптимист», «Зум-8» и «Кадет» дружно вышли на линию старта. Но даже туда дошли не все – некоторые из яхточек перевернулись. Юные спортсмены действовали в соответствии со своей подготовкой. В яхтинге очень важна скорость принятия решения и претворение его в жизнь. Ведь детские лодки переворачиваются на любых соревнованиях, что не является проблемой и не представляет опасности для детей. При этом тренеры детских команд отметили, что переворот яхты не является причиной неучастия в соревнованиях. Юные спортсмены либо справляются самостоятельно, либо им помогает экипаж ПСС, после этого спортсмены продолжают соревнования.

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Гонки флота в детских классах яхт шли два дня, 20 и 21 августа. Особенностью соревнований для юных спортсменов были ценные призы за призовые места - дорогостоящие паруса Quantum (одна из ведущих мировых компаний по производству парусов). Подарки получили занявшие первое место в классе «Оптимист» Вячеслав Медведев из Екатеринбурга и Влада Бармина из Челябинска, а также экипаж Милены Кузнецовой из Снежинска в классе «Кадет», где зачет был общий.

Старт любительской регаты был дан чуть позже и за это время почти все яхты смогли «обкатать дистанцию» и мобилизовать команду. Дистанция на всех парусных гонках была классическая: старт против ветра, стартовая борьба, огибание знаков и движение попутным курсом. Ветер на Увильдах был порывистый, скоростью 3-5 м/с, на порывах до 10, комфортный для проведения соревнований.

«Я несколько раз наблюдала с берега как проходит парусная и регата и всегда замирала от такой красоты. Но когда ты команде и даже не выполняешь никакой функциональной нагрузки, а просто стараешься не навредить, не замечаешь ничего, кроме слаженной работы команды», - поделилась впечатлениями от гонки корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Алина Быкова, принявшая участие в регате в качестве участника команды на яхте «WINGS».

Постоянный увильдинский флот - это порядка 30 яхт, два дивизиона - полутонники с экипажем до 8 человек и четвертьтонники (яхты спортивного класса) до 5. Регата состояла из трех гонок и благодаря ветру удалось провести запланированное количество гонок. Как отметили сами спортсмены, ветер позволяет продемонстрировать мастерство, а не только полагаться на удачу. В первом дивизионе (яхты спортивного класса) первое место занял экипаж яхты Tiffani, рулевой Дмитрий Карабинцев. Во втором дивизионе экипаж яхты Enigma, рулевой Владимир Галанцев.

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Атмосферу, впечатления от участников соревнований, удивительных детей и взрослых, зрителей и групп поддержки не передать словами. Тренер челябинской спортивной школы олимпийского резерва по парусному спорту, мастер спорта, капитан яхты «WINGS» Валерий Созыкин сказал про парусный спорт: «В парусе для успеха главное – терпение и желание. Особые данные не требуются. Любой занимающийся может стать чемпионом!».