Первая победа ватерпольной «Уралочки» в новом Евросезоне

В Греции начался предварительный этап женской ватерпольной Евролиги. Первый матч «Динамо-Уралочка» проводила против афинской «Глифады».

Хозяева турнира приложили максимум усилий, чтобы решить свои спортивные вопросы уже в стартовом матче, навязав плотную, не всегда в рамках правил, борьбу. Но у златоустовских девчонок и тренерского штаба нашлись свои козыри. Очень тяжелая игра, в которой три периода шли своеобразные «качели»: лидерство переходило от одних к другим. Все решилось в четвертой четверти, когда сказались и большее мастерство, и лучшая физическая подготовка «уралочек». Сначала они оторвались в счете на два мяча, а затем уже добивали старающихся отыграться гречанок. Два гола подряд в концовке забила Аниса Шарафутдинова, а эффектную финальную точку мячом в пустые ворота красиво поставила Елизавета Заплатина. Но главной героиней этого непростого матча стала Мария Берснева, она забила шесть голов. Итоговый счет - 15:11 в нашу пользу.

Впереди у «Динамо-Уралочки» еще три матча, для выхода в следующий раунд Евролиги необходимо занять место не ниже второго из пяти команд.