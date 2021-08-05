Работники подразделений Группы ММК сыграют в пляжный футбол

Работники структурных подразделений Группы ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) сыграют в пляжный футбол.

Турнир состоится в предстоящие выходные, седьмого-восьмого августа, на территории парка отдыха «Лукоморье». Его организаторами выступают Союз молодых металлургов и спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск».

Участие в состязаниях примут 16 любительских футбольных команд, в состав которых входят только работники Группы ММК. В каждой команде – по четыре полевых игрока и вратарь.

Игры пройдут по круговой системе, затем команды выходят в плей-офф, где и определится победитель. Лучшие футболисты получат медали и дипломы.