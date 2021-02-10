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Рекорд по отжиманиям: Курчатовский район победил в фестивале ГТО

Команда Курчатовского района Челябинска, в которую вошли школьники, учителя и военнослужащие, завоевала первое место в первом этапе VI областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». А одна из участниц установила рекорд, отжавшись 101 раз, сообщили в пресс-службе администрации района.

Соревнования прошли в легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной и на лыжной базе на улице Лесопарковой. За победу боролись все семь районов Челябинска.

«На соревнованиях спортсмены сдавали следующие нормативы: подтягивания, пресс, прыжок в длину, наклон вперед из положения стоя, челночный бег, бег на лыжах, стрельба из электронного оружия», - перечислили в пресс-службе районной администрации.

В сборной Курчатовского района за победу боролись учащиеся школы №3 и гимназии №93, учителя физкультуры Образовательного центра №2, военнослужащие войсковой части 69806, учебной авиационной базы второго разряда, филиала ВУНЦ ВВС ВВА и ветераны спорта Курчатовского района. Самому младшему участнику было 11 лет, а самому опытному – 59.

В команде особо отличилась мастер спорта Елена Кошкарева. Она отжалась 101 раз, установив рекорд среди остальных участников. А трехкилометровую трассу спортсменка преодолела на лыжах за 9.48 минут.

В итоге команда Курчатовского района завоевала первое место, набрав 3482 очка. Второе взяла сборная Калининского района, отстав на 44 очка (3438). Тройку лидеров замкнул Советский район, набрав 3363 очка.