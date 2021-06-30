«Ростелеком» экспонирует Кубок чемпионов Ночной хоккейной лиги

Сегодня, 30 июня, в Челябинске "Ростелеком" в своем офисе на улице Цвиллинга, 10 экспонирует Кубок чемпионов Ночной хоккейной лиги, который в День Победы завоевала челябинская команда «Центурион», одержав верх над «Казанскими Драконами» из Татарстана.

Что интересно, так это то, что победу одержала команда, которая 10 лет назад была первым чемпионом в истории турнира Ночной лиги. О том, как зародилась команда, рассказал ее капитан Александр Пегеев.

«Я помню, как в 2011 году со мной связались: ”Саша, срочно собирай команду на отборочный”. Я позвонил своим знакомым, которые хорошо играли в хоккей, буквально за час собрал команду и всё. Ну, мы думали, что сыграем с парой команд в Москве. Кто же знал, что всё это так развернется, до сих пор поверить не можем».

После победы в 2011 году «Центурион» стал обладателем гранта Министерства спорта России, средства которого ушли на строительство ледовой арены. Эта арена в 2014 году была пристроена к хоккейной школе «Трактор», дав толчок многим детям, открыв им дорогу в спорт. Сама команда до сих пор занимается на этом льду.

Александр рассказал и о том, как можно попасть в Ночную лигу. Оказывается, подобная возможность есть у каждого, кто умеет играть в хоккей. При этом неважно, занимались ли вы в специализированной школе или просто играли во дворе. А если не умеете, то вас непременно научат. Также не имеет значения возраст. Например, сама команда «Центурион» играет в дивизионе «Ветеран 40+».

«Александр Сергеевич Якушев сказал про нас: “Вы — профессиональные любители”, — рассказывает Александр Пегеев. — Мы все играем за идею, мы не зарабатываем. К нам может прийти любой, кто не играл в профессиональных клубах. Я сам из Копейска, работал на шахте. После смены занимался делами, а потом бегом на лед. И он равняет всех. У нас в команде есть и врачи, предприниматели, даже телохранители. Мы кто угодно в обычной жизни, но на льду мы все команда, все равны. Поэтому наш состав крепок и дружен уже 10 лет».

Экспонируемый же кубок был привезен прямиком из Сочи, состоит из довольно дорогого сплава и весит порядка 15 кг. Почему же он выставлен именно в "Ростелекоме" - об этом рассказала заместитель директора Челябинского филиала "Ростелекома" Елена Маршалюк.

«Челябинск - это город, очень плотно связанный с хоккеем. К тому же, компания «Ростелеком» активно поддерживает российский спорт, мы являемся генеральными партнерами Федерации фигурного катания на коньках и Континентальной хоккейной лиги», - пояснила она.

Кубок будет находиться в "Ростелекоме" до 20 часов сегодняшнего дня в открытом доступе, любой желающий может с ним сфотографироваться.