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Сатка примет финал зимнего фестиваля комплекса ГТО

В Сатке (Челябинская область) стартовал VI областной зимний фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне». Он пройдет в три этапа: муниципальный, зональный и финальный. В финальных соревнованиях примут участие порядка двухсот спортсменов из 11 сильнейших команд.

Зимний фестиваль ГТО, который стартовал в Сатке посвящен знаменательной дате – 90-летию с момента основания физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, в финальной части соревнований спортсменов ожидают бег на лыжах, челночный бег, поднимание туловища из положения лёжа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье и стрельба из электронного оружия.

Напомним, в настоящее время на сайте gto.ru зарегистрировались свыше 460 тысяч южноуральцев, более 200 тысяч приступили к выполнению нормативов комплекса, а выполнили на знаки отличия около 126 тысяч человек.

Кроме того, что комплекс ГТО является одним из основных инструментов в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Основной его задачей является доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.