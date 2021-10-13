Сборная России по водному поло выиграла групповой этап первенства мира

На проходящем в Израиле мировом первенстве по водному поло среди девушек до 21-го года российская команда, в составе которой семь игроков златоустовской «Динамо-Уралочки» и тренер Михаил Накоряков (Челябинская область), без проблем прошла групповой этап.

Сборная показала стопроцентный результат, выиграв все три матча. После Бразилии со счетом 28:6 был разгромлен Узбекистан.

Наиболее серьезным соперником показала себя команда Венгрии, но и она не смогла противостоять нашим ватерполисткам. Россия уверенно победила со счетом 16:10 (счет по периодам: 5:3, 4:2. 4:4, 3:1). Игроки из Златоуста вновь серьезно помогли сборной, забив 12 мячей из 16-ти.

Таким образом, российская команда заняла первое место в группе «Д» и напрямую вышла в четвертьфинал. Стадия плей-офф для нашей сборной начнется 14-го октября.