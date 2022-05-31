Семьи Курчатовского района стали участниками уникальных для Челябинска соревнований

Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» прошел в минувшие выходные в Курчатовском районе Челябинска. В нем приняли участие 40 активных семей.

Десять утра, а на поле Лыжной базы, несмотря на пасмурную погоду, уже разминаются участники состязаний. Семьи подошли к делу серьезно: надели форму одного цвета, пригласили болельщиков.

На открытии праздника курчатовцев поприветствовал начальник отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью Евгений Макаров: «Рад приветствовать спортивные семьи на нашем мероприятии – семейном спортивном празднике. Желаю быть сильными, умелыми и смелыми. Ярких событий, побед и, конечно же, здоровья!».

В каждом забеге принимали участие пять семей. В программу спортивных игр вошли четыре эстафеты: «Поменяй предметы», «Лошадка», «Кенгуру» и «Дружная семья».

«Наша дочь ходит в самый лучший в мире детский сад под номером 50, а вместе мы самая спортивная семья. Всегда поддерживаем Полину во всех начинаниях. Когда в садике сказали о таких замечательных районных соревнованиях, сразу решили участвовать», – Олег, Алена и Полина Боровковы.

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Неизменный главный судья соревнований – Ирина Булдышева. По ее словам, за 20 лет проведения спортивных стартов ребята, которые приходили на поле со своими родителями, выросли и приводят на соревнования уже своих детей.

«Самая главная наша задача – передать любовь к здоровому образу жизни. Чтобы дети умели красиво отдыхать, пользоваться спортивным оборудованием. Конечно, не все родители регулярно занимаются физкультурой. Надеюсь, этот старт побудит их начать тренироваться чаще», – отметила Ирина Булдышева.

Судья добавила, что раньше районные соревнования были отборочным этапом на городские старты. Семьи Курчатовского района всегда в них побеждали. В связи с пандемией городские соревнования проводить перестали.

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«Спортивный праздник – уникальный. Он проводится только в Курчатовском районе, уже в 20 раз. В нем участвуют семьи, которые мы делим на две категории: с детьми до 5 лет и от 6 до 10. Есть семьи с тремя детьми. Они у нас самые спортивные – бегут в трех разных забегах», – рассказала организатор мероприятия, замначальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодёжью Администрации Курчатовского района Кристина Никитина.

Мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья» в Курчатовском районе города Челябинска проводится с целью привлечения различных категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. И это неслучайно, ведь в самом молодом районе Челябинска как нигде много молодых семей, а значит, и активных родителей с детьми.

Помимо заряда бодрости, веселья и отличного настроения, участники получили призы от Администрации Курчатовского района.