Шашист челябинской спортшколы по адаптивным видам спорта завоевал золото первенства России

Шашист спортшколы по адаптивным видам спорта Сокол Сергей завоевал золото первенства России. Это первая медаль соревнований такого уровня для Челябинской области.



Всероссийские соревнования проходили в Московской области. Участники турнира — 28 спортсменов из 11 регионов страны.



Челябинец Сергей Сокол стал победителем первенства, выполнив норматив кандидата мастера спорта. Золото турнира также помогло спортсмену отобраться в сборную команду России для выступления на следующих соревнованиях.



Это первая медаль соревнований такого уровня для Челябинской области. За всю историю шашек спорта лиц с поражением ОДА никому ранее не удавалось достичь этой награды.