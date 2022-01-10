Шестерка сильнейших ватерпольных команд России определится в Златоусте

В Златоусте (Челябинская область) пройдет третий тур предварительного этапа чемпионата России по водному поло среди женщин. По его итогам будет сформирована шестерка сильнейших команд страны, которые продолжат борьбу за медали.

Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» имеет хорошие шансы пробиться в топ-6 сразу двумя коллективами. На сегодняшний день команда делит первое-второе места с клубом «Кинеф» из Киришей, а вторая «Уралочка» находится на четвертой позиции в турнирной таблице.

В третьем туре златоустовским спортсменкам предстоит сыграть с «Дианой» из Санкт-Петербурга, а также с «Кинефом» и его дублирующим составом «Кинеф-2».

Турнир стартует 13 января, а уже пятого февраля «Уралочке» предстоит ответственная игра в плей-офф Евролиги. Златоустовские ватерполистки проведут первый матч четвертьфинала в итальянской Падуе с местным клубом «Плебисшито». Ответная игра состоится в Златоусте 26 февраля.