26.04.2023
УГМК впервые проведет открытый онлайн-форум о будущем компании
26.04.2023
УГМК впервые проведет открытый онлайн-форум о будущем компании
26.04.2023
Скоков призвал решить вопрос о выделении дополнительных дорожек для электросамокатов
26.04.2023
Магнитогорские депутаты расширили категории льготников
26.04.2023
В Челябинск направляется караван верблюдов из столицы
26.04.2023
Скалолазка из Миасса стала чемпионкой России
Скалолазка из Миасса стала чемпионкой России
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023