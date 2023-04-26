Скалолазка из Миасса стала чемпионкой России

Елена Красовская из Миасса (Челябинская область) стала чемпионкой России в олимпийском двоеборье по скалолазанию.

В Москве прошел финал чемпионата России по скалолазанию в олимпийской дисциплине «двоеборье». Турнир носил открытый статус – в соревнованиях помимо сильнейших спортсменов из 22 регионов участвовали представители Азербайджана, Индии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. У женщин на победу претендовали 42 участницы.

Как сообщили в минспорта региона, скалолазка из Миасса прошла все трассы, полностью преодолела участок маршрута на самом сильном нависании скалодрома и благодаря боулдерингу оказалась выше в протоколе, став чемпионкой России.