Славная история побед: спортивный клуб ММК отметил 90-летний юбилей

В Челябинской области созданный ПАО «ММК» спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» отметил 90-летний юбилей.

На протяжении всей своей истории это физкультурно-спортивное учреждение успешно решало задачи вовлечения работников градообразующего предприятия и жителей Магнитогорска в занятия физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха.

Клуб ведет свое начало с 1-й организационной конференции физкультурников ММК, состоявшейся в мае 1932 года. Коллектив получил название «Металлург».

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», 30-е годы 20-го века были отмечены сериями агитационных лыжных переходов, введением физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», проведением массовых легкоатлетических и лыжных кроссов, волейбольных, баскетбольных, шахматных и шашечных турниров, созданием первых футбольных команд и проведением футбольных матчей не только на первенство ММК и турниров между российскими городами, но и с командами рабочего спортивного союза Франции, Казахстана, Армении.

В 1934 году начата запись в легкоатлетическую секцию. В 1935 создана секция плавания, в 1936 – тяжелой атлетики. В 1937 работники центральной электростанции выстроили и спустили на воду заводского пруда парусную яхту.

В 1948 году стартовала летняя Спартакиада металлургического комбината, через 7 лет– зимняя. С этого же времени проводится легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Магнитогорский металл».

Начиная с 50-х годов спортсмены ММК успешно стартовали в спартакиадах народов РСФСР и СССР и других крупнейших соревнованиях. Ежегодно до 50 спортсменов становились чемпионами и призерами СССР, РСФСР, ЦС ДСО «Труд». К концу десятилетия в ДСО «Труд» ММК развивалось 33 вида спорта.

С этих лет начинаются и олимпийские успехи спортсменов клуба. Среди воспитанников клуба 16 олимпийцев и восемь спортсменов - участников Сурдлимпийских игр.

Достижения спортсменов -это во многом заслуга их тренеров. Тренерский коллектив клуба во все времена отличался высочайшей квалификацией, среди наставников «Металлурга» - отличники физической культуры, обладатели почетного спортивных званий «Заслуженный тренер СССР» и «Заслуженный тренер России» и множества других наград.

Все 90 лет руководство Магнитогорского металлургического комбината поддерживало спортивное направление, уделяя этому огромное внимание и обеспечивая постоянное развитие.

Работа спортивного клуба ММК не прерывалась даже в годы Великой отечественной войны и, в отличие от многих других предприятий, не была закрыта в сложные 90-е годы.

С 2017 года в спортивном клубе действует Центр выполнения испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне.

Команды ПАО «ММК» традиционно становятся победителями областных Спартакиад и крупных всероссийских и международных турниров. В 2019 команда ММК стала бронзовым призером всероссийского Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов. В 2021-м - серебряным призером всероссийского Фестиваля Чемпионов ГТО «Игры ГТО». В 2022-м - вновь бронзовым призером всероссийского Фестиваля ГТО среди трудовых коллективов.

В 2020 команда «ОСК ММК» стала победителем международного турнира по баскетболу среди мужских команд «Финал четырех», проводимого в рамках фестиваля «Zhastar Fest 2020». На первом всероссийском лично-командном шахматном турнире среди предприятий BlitzBusinessChess-2020 команда ПАО «ММК» заняла первое место, стала бронзовым призером Международного онлайн турнира по шахматам «Кубок промышленности». Также команда комбината стала абсолютным победителем недавно завершившихся соревнований «Корпоративные игры-2022», в которых участвовали сборные шести промышленных предприятий страны.

Не теряет своей актуальности и подготовка спортивного резерва. На сегодняшний день в клубе работают две спортивные школы, реализующие программы спортивной подготовки по 11 видам спорта. В 2021 году направление по спортивной подготовке стало обладателем Знака качества Национальной программы продвижения лучших товаров и услуг для детей «Лучшее детям». В спортивных школах под руководством 30 тренеров занимаются более 850 спортсменов, в том числе три Заслуженных мастера спорта, два мастера спорта России международного класса, 18 мастеров спорта России.

Ежегодно более 20 спортсменов клуба входят в состав спортивных сборных команд России. Спортсмены клуба являются победителями и призерами Чемпионатов и Первенств Мира и Европы, Кубков Мира, крупных международных соревнований.

Помимо развития адаптивных видов спорта в клубе запущена программа «Лига мечты» — всероссийская социальная инновационная программа терапевтического спорта для детей и взрослых с заболеваниями неврологического спектра.

Для реализации всех направлений, благодаря поддержке ПАО «ММК», в учреждении создана современная инфраструктура: легкоатлетический манеж со скалодромом, специализированный зал настольного тенниса со стрелковым тиром, водно-гребная база, парк отдыха «Лукоморье» с площадкой для пляжного волейбола и пляжного футбола, центральный каток, комплекс уличных площадок с искусственным покрытием, ЧУДО-склон, картинг-центр «Вираж», спортивно-оздоровительный комплекс.

На спортивных объектах специалистами клуба ежегодно проводится комплекс региональных, межрегиональных и всероссийских соревнований.

2022 год - это 67 зимняя и 74 летняя Спартакиады ПАО «ММК», 74 легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Магнитогорский металл».

«Курс на развитие, постоянное обновление материально-технической базы, ввод в эксплуатацию новых спортивных сооружений, непрерывное повышение квалификации специалистов, поддержка и помощь ПАО «ММК» – все это позволяет СК «Металлург-Магнитогорск» воплощать самые смелые идеи, не останавливаться на достигнутом, быть уверенным в завтрашнем дне», - подчеркивают в управлении информации и общественных связей предприятия.