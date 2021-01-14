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«Снежный мяч» в Магнитогорске определит лидеров

В Магнитогорске (Челябинская область) стартовал традиционный зимний турнир по мини-футболу «Снежный мяч», ежегодно проходящий при поддержке Магнитогорского металлургического комбината.

В сезоне 2020-2021 соревнования проходят в двадцать шестой раз, но из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось отменить участие детей, а также игроков старше 65 лет. На открытии состязаний футболистов приветствовали председатель организационного комитета Вадим Чуприн, директор спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» Дмитрий Шохов, главный судья соревнований Анатолий Печагин, исполняющий обязанности старшего менеджера группы социальных программ ПАО «ММК» Дмитрий Чалков, председатель городского совета ветеранов Александр Макаров.

«От всей души поздравляю вас с открытием турнира «Снежный мяч», – обратился к участникам соревнований Вадим Чуприн. – Этот турнир любят в Магнитогорске, и в очередной раз футбол на заснеженных полях подарит радость всем поклонникам игры. Благодарю Магнитогорский металлургический комбинат за поддержку в проведении соревнований. Отдельная благодарность группе социальных программ комбината, клубу «Металлург-Магнитогорск» и первичной профсоюзной организации ПАО «ММК». Желаю вам увлекательных красивых баталий и, думаю, что проигравших не будет, ведь главные победители – здоровье, хорошее настроение и любимая игра».

Начальник отдела физкультуры и спорта СК «Металлург-Магнитогорск» Андрей Гришин зачитал участникам приветственное слово четырехкратного призера России в составе футбольного клуба «Спартак», игрока сборной России Дениса Бояринцева.

Провести турнир удалось благодаря тому, что на свежем воздухе массовые встречи разрешены. Игры разведены по времени, в раздевалках следят за соблюдением масочного режима и дезинфекции. Однако организаторам пришлось отказаться на этот раз от матчей детской лиги имени Александра Гурова. И тем не менее матчи трех взрослых лиг имени Александра Кукушкина, Николая Помилуйко, Геннадия Шилина будут проходить до весны нынешнего года, сообщает «Магнитогорский металл».