Соперником «Динамо-Уралочки» в плей-офф Евролиги будет итальянский клуб

В штаб-квартире Европейской Лиги водных видов спорта (LEN) состоялась жеребьевка четвертьфинала женской ватерпольной Евролиги. В соперники златоустовской «Динамо-Уралочке» достался итальянский клуб «Плебисцито Падуя».

Как сообщили в пресс-службе команды, соперник златоустовских спортсменок - достаточно мощный коллектив, имеющий в своем активе титулы обладателя Кубка Италии и серебряного призера кубка ЛЕН-Трофи. По итогам предварительного раунда Евролиги этого сезона итальянки заняли первое место в своей группе. Матчи плей-офф пройдут пятого и 26 февраля. Сначала «Динамо-Уралочка» сыграет на поле соперниц, затем будет принимать итальянок в Златоусте. По сумме двух встреч победитель выходит в «Финал четырех» Кубка Европейских чемпионов, проигравшая команда попадает в четверку, которая будет бороться за Кубок ЛЕН-ТРОФИ.