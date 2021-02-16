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«Таганай» представил медали «Лыжни за облака»

Национальный парк «Таганай» (Челябинская область) представил медали традиционного зимнего горного марафона - событие состоится 22-го февраля с участием более двухсот человек, которые стартуют на трех дистанциях.

Как сообщает сегодня, 16-го февраля, телеграм-канал «Таганай ньюс», на медалях изображен силуэт гор и надпись «Лыжня за облака»; цвет ленты символизирует небо.

«Награды за три первых места предназначены для лидеров марафонской гонки в шести возрастных группах, а также для победителей и призеров забега на десять километров среди мужчин и женщин», - рассказали в нацпарке.

Кроме того, всем участникам, добравшимся до финиша (вне зависимости от результата) вручат памятные медали.

Напомним, регистрация на участие в «Лыжне за облака-2021» была открыта в первой декаде февраля. Место встречи участников марафона памяти выдающегося альпиниста Сергея Соколова – Центральная усадьба.

В этом году в программе спортивного события - марафонская гонка длиной 35 километров, забег на короткую дистанцию (десять километров), детский забег на короткую дистанцию (700 метров).

Как отмечают организаторы, стиль на всех дистанциях – классический.

К участию в марафоне допускаются мужчины и женщины не моложе 18-ти лет, имеющие соответствующую подготовку. Участниками забега на короткую дистанцию могут быть все желающие, независимо от пола и возраста.

Возрастные группы марафонской гонки: 18-29 лет (2003 г.р. – 1992 г.р.); 30-39 лет (1991 г.р. - 1982 г.р.); 40-49 лет (1981 г.р. – 1972 г.р.); 50-59 лет (1971 г.р. – 1962 г.р.); 60-64 лет (1961 г.р. – 1956 г.р.); 65 лет и старше (1955 г.р. и старше).

Возраст допуска участников на марафонскую дистанцию определяется по состоянию на 31-е декабря 2021-го года. Возрастные группы участников определяются по году рождения.

Для участников пенсионного возраста стоимость участия составляет 300 рублей (данная стоимость действует только на пенсионеров по возрасту).

СПРАВКА

Прототипом лыжного марафона на Таганае стали «Альптрассы», которые с 1973-го года 16 лет подряд проводил «снежный барс» Сергей Соколов. Первый горный марафон на лыжах состоялся 22-го февраля 1992-го года.

В 1993-м марафон получил свое нынешнее название - «Лыжня за облака». После 1994-го года последовала долгая пауза, и четвертый марафон состоялся лишь в 2000-м.

С того времени горный марафон «Лыжня за облака» проводится ежегодно. С 2005-го года он посвящен памяти организатора его и вдохновителя «Альпинистских трасс» Сергея Соколова.

Сейчас «Лыжня за облака» традиционно стартует в последний выходной февраля. В 2020-м году в ней участвовал 281 человек.