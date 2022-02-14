Текслер открыл реконструированную «Березку» в Коркино и прокатился на лыжах

В день проведения юбилейной, сороковой, Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России», 12 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в открытии лыжной базы «Березка» в Коркино.

«Отличный объект, ещё один пример социальных инвестиций бизнеса в нашей области, - отметил глава региона в своем аккаунте ВКонтакте. - Видно, что такого праздника тут ждали давно».

Лыжная база «Березка» была построена почти 38 лет назад – в 1974 году. С того времени ремонтов в помещении не было. Спортивный объект пользуется популярностью у жителей. В зимний сезон его посещают около 15 тысяч раз. Обновить базу взялась Русская медная компания.

«Я очень рад за коркинцев, за всех, кто будет сюда приезжать, заниматься лыжным спортом и спортом вообще. Важно, что новая лыжная база – это круглогодичный объект, здесь можно заниматься спортом зимой и летом. Лыжероллерная трасса позволит это делать и в летний период», - отметил Алексей Текслер.

На реконструкцию объекта РМК направила 220 миллионов рублей. Построены новый тёплый корпус с современными помещениями для тренировок, с раздевалками, душевыми и комнатами для хранения спортивного инвентаря. Рядом с новым зданием установлены детские и спортивные площадки. На территории «Берёзки» появилась новая учебная лыжероллерная трасса для подготовки лыжников в бесснежный период года, установлены уличные тренажёры, полоса препятствий, детские и спортивные площадки, а также искусственный пруд в форме сердца.

«Важно, что здесь будет рекреационная зона с пляжем. Я уверен, что летом это место будет пользоваться большим спросом у жителей», - подчеркнул Текслер.

Для базы закуплено 550 пар лыж от ведущих мировых производителей, тюбинги, горные велосипеды и роликовые коньки. Общий объем вложений составил более 235 миллионов рублей.

Лыжная база станет основным круглогодичным спортивным лыжным центром всего Коркинского района и близлежащих муниципальных образований. Губернатор поблагодарил Русскую медную компанию за такую важную социальную инвестицию. Глава региона также выразил словам благодарности всем жителям, кто пришел на «Лыжню России».

В день проведения «Лыжня России-2022» стояла тёплая и солнечная погода. На старт вышли южноуральцы всех возрастов, целыми семьями, с друзьями, коллегами, соседями. Вместе с ними попробовал свои силы и Алексей Текслер.

«Это отличный повод провести выходной день с пользой для здоровья! Хорошая погода, свежий снег, - отметил губернатор и обратился к жителям. - По возможности найдите время, выберитесь на ближайшую лыжню с родными. Всем удачных стартов».

Алексей Текслер подчеркнул, что власти уделяют отдельное внимание развитию лыжного спорта, который очень любят на Южном Урале. Им профессионально занимаются порядка пяти тысяч жителей. «И понятно, любителей во много раз больше. Это не единственный объект, которым мы занимаемся. Недавно дали старт новому проекту в Челябинске, лыжероллерная трасса есть в Сосновском районе, Аше. В Магнитогорске мы приняли решение, и сейчас город реализует аналогичный проект. По всей области новые объекты возникают, это по-настоящему здорово», – отметил Алексей Текслер.