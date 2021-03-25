Текслер возглавил Федерацию бокса Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании внеочередного общего собрания членов Челябинской областной общественной организации «Федерация бокса Челябинской области», на котором избрали новый состав наблюдательного совета, его председателя, а также исполнительного директора. Главу региона избрали председателем наблюдательного совета, также губернатор возглавил Федерацию бокса Челябинской области.



Как подчеркнул Алексей Текслер, на Южном Урале бокс любят, он является одним из самых уважаемых видов спорта в регионе.

Южноуральцы неоднократно защищали честь страны на международных соревнованиях: Ильфат Разяпов в 2000 году выступал на олимпиаде в Сиднее;

Геннадий Ковалев в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине;

Анастасия Белякова на прошлых Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро завоевала бронзовую медаль.

За последние десять лет спортсмены Челябинской области выиграли 33 медали первенств России, Европы и мира.

В Челябинской области сформирована хорошая тренерская школа.

В 2021 году Южный Урал станет столицей женского бокса, в Челябинске в сентябре пройдет чемпионат России по боксу среди женщин. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.



«Сегодняшнее избрание на пост главы Федерации – для меня большая ответственность. Перед нами стоит ряд задач. В первую очередь – развитие массовых секций бокса, детско-юношеских школ, тренировочной инфраструктуры и, конечно, укрепление кадрового тренерского потенциала. Как результат – это укрепление позиций челябинской боксерской школы не только на всероссийском, но и на международном уровне. Важно, чтобы мы воспитывали чемпионов. Уверен, что вместе с вами добьемся всех поставленных целей», - отметил Алексей Текслер.



«Хочу поблагодарить Алексея Леонидовича (Текслера) за решение возглавить Федерацию и за огромное внимание к боксу. Южный Урал является столицей женского бокса, и предстоящий чемпионат России среди женщин пройдет здесь. Мы планируем совместно с регионом провести его на высочайшем уровне. Помимо мужского бокса, который сейчас развит в стране, мы также хотим большое внимание уделять женскому боксу, который пропагандируется сегодня в мире», - сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.