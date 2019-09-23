«Трактор» начинает вторую домашнюю серию матчей
Спорт
Сегодня, 09:39
Автор: 
Инна Шемаева

Челябинский «Трактор» завершил затяжную серию матчей на выезде встречей с «Барысом» из Казахстана – 0:2 и теперь начинает игры на домашнем льду. Сегодня, 23 сентября, в гости к черно-белым пожалует нижнекамский «Нефтехимик».

В первом периоде  в восьмом матче выездной серии  челябинцы несколько раз играли в большинстве, но реализовать численное преимущество не удалось. Хозяева льда также активно прессинговали, но счет открыт не был. Это произошло на старте второго отрезка встречи. «Барыс» забил. Вскоре у владений челябинского голкипера возникла потасовка. Дмитрий Шевченко набросился на Ессе Виртанена, за что был удалён до конца игры. А у «Трактора» малый штраф получил Василий Демченко. Также за подножку «отдыхать» поехал Андрей Попов. Казахстанские хоккеисты реализовали большинство и одержали победу в этом матче – 2:0.

Как сообщили в пресс-службе КХЛ, спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча, связанные с потасовкой. Хоккеист «Барыса» Дмитрий Шевченко  признан «агрессором в драке» и подвергнут денежному штрафу. Так же неспортивное поведение на два матча дисквалифицированы Павел Аскользин из «Барыса» и Виталий Меньшиков из «Трактора». Также им придется заплатить штраф.

Из восьми матчей на выезде «Трактор» победил в пяти и привез в Челябинск 10 очков. Следующую игру «чёрно-белые» проведут сегодня, 23 сентября, с «Нефтехимиком».

Магнитогорский «Металлург» накануне проиграл на своем льду «Ак Барсу» - 1:2. Следующий матч сталеваров ждет 25 сентября. Они сыграют с «Барысом» из Казахстана.

Фото: ХК: «Трактор»

Автор: 
Инна Шемаева
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