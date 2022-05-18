Тренер и игроки «Уралочки» приглашены в национальную сборную России по водному поло

Российская женская ватерпольная сборная начала тренировочную программу подготовки первым сбором в Туапсе. От команды «Динамо-Уралочка» Златоуста (Челябинская область) делегированы сразу шесть ведущих игроков.

Как сообщили в пресс-службе клуба, в сборную вызваны Евгения Головина, Юлия Лаптева, Полина Попова, Елизавета Заплатина, Наталья Воронцова и Екатерина Голубева. Также в тренерском штабе национальной сборной наставник «Уралочки» Михаил Накоряков.

Программа подготовки серьезная, включает в себя и тренировочный процесс, и контрольные матчи. В планах проведение нескольких турниров с участием всех сборных России, главной, молодежной и юниорской, а также зарубежных команд. Один из таких турниров намечен на июль в Златоусте.