Три ватерполистки «Уралочки» выиграли бронзу Мировой Лиги

Спортсменки златоустовской команды «Динамо-Уралочка» в составе национальной сборной России стали бронзовыми призерами одного из самых престижных ватерпольных турниров планеты – Мировой Лиги.

Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина внесли свой вклад в завоевание медалей российской сборной. После поражения от мощной команды США в полуфинале наши девушки дали настоящий бой не менее сильной сборной Канады в матче за 3 место. Уступая по ходу поединка два мяча, россиянки сумели переломить ход борьбы, вырвали важную победу со счетом 10:8 и завоевали бронзу Мировой Лиги. Два мяча на счету Эльвины Каримовой, один гол забила Мария Берснева. Впереди у наших ватерполисток главный спортивный старт – Олимпийские Игры в Токио.