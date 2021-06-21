21.06.2021
В Челябинской области усовершенствуют законы для стимулирования инвесторов в сфере туризма
21.06.2021
В медучреждениях Челябинской области выросла интернет-активность
21.06.2021
В Магнитке придумали новый способ ремонта больницы – народные пожертвования
21.06.2021
В Челябинской области спрос на медицинских работников за два года вырос на 175%
21.06.2021
В Челябинской области впервые за два месяца отмечен рост числа пациентов, борюшихся с ковидом
21.06.2021
В Челябинске отремонтируют четыре трамвайных переезда
Три ватерполистки «Уралочки» выиграли бронзу Мировой Лиги
18.06.2021
Сборная России по водному поло вышла в полуфинал Мировой Лиги
31.05.2021
Златоустовские ватерполистки приняли участие во Всероссийском велопараде
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
29.04.2021
Златоустовская «Уралочка» начинает борьбу за главный клубный трофей Европы
В понедельник - День летнего солнцестояния
20.06.2021
В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы
19.06.2021
В Челябинской области ковид отменяет Сабантуи
18.06.2021
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
17.06.2021
В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств
17.06.2021