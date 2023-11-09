У копейчан должна появиться долгожданная ледовая арена

В Копейске (Челябинская область) планируют построить ледовую арену, которую местные жители очень ждут.

Так, накануне, восьмого октября, горожанин от лица всех копейских хоккеистов обратился к главе региона с просьбой о строительстве такого объекта.

Обращение было опубликовано в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте:

«Неужели за столько лет нельзя построить в городе-спутнике Челябинска с населением сто тысяч человек хотя бы маломальскую ледовую арену, которая бы функционировала весь год?! Ведь столько мальчишек ходят заниматься хоккеем, а заниматься-то негде! На северо-запад не наездишься каждый день. Постройте хотя бы каток, как около «Алмаза»! Во всех крупных городах Челябинской области, да и некрупных тоже, построены арены, а в Копейске, похоже, не дождемся. Миасс, Златоуст, Сатка, Южноуральск – везде есть, а у нас – нет! Как-то несправедливо. Возьмите, пожалуйста, этот вопрос на контроль. Может, все-таки сдвинется с мертвой точки. Надеемся на вашу помощь».

На это обращение ответили в администрации Копейского городского округа, сообщив, со ссылкой на управление архитектуры, следующее:

«По вопросу строительства ледовой арены в Копейске проектная организация в настоящее время разрабатывает документацию по планировке и межеванию территории, расположенной в юго-восточной части земельного участка в парке Победы. Проектом предусмотрено размещение ледовой арены с элементами ландшафтной архитектуры, благоустройство территории парка».

Также копейские власти рассказали, что в настоящее время проводятся кадастровые работы по формированию земельного участка для дальнейшей разработки проектно-сметной документации.