В Академии единоборств РМК прошёл престижный детский Кубок по дзюдо

В минувшие выходные в Академии единоборств РМК состоялся престижный турнир по дзюдо среди детей в возрасте 8-9 лет. В соревнованиях приняли участие более двухсот детей. Челябинская область выставила сразу восемь команд, Свердловская – девять.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, первое место завоевала команда Академии единоборств РМК, набрав 58 очков. Второе место заняла команда Дениса Ярцева из Челябинска (40,5 очков), третье - у школы «Виктория» из Екатеринбурга (28,5 очков). Отметим, что дети были распределены по весовым категориям от 24 до 55 килограмм.

«Это были невероятные соревнования, насыщенные на эмоции и переживания. Мы очень довольны результатом! Уровень соревнований серьёзный – 17 команд и 208 участников, - подчеркнула старший тренер Академии единоборств РМК по дзюдо Татьяна Власова. -Те из спортсменов, кто не дошёл до медали – порадовали своим личным прогрессом. Мы видим результат своей работы. Благодарим каждого, кто сегодня пришёл участвовать».

Академия единоборств РМК открыта в 2018 году, здесь развивается 11 направлений единоборств, проходят детские, любительские и профессиональные турниры. В Академии тренируются одна тысяча 700 человек, из них 800 – дети.