В Челябинск приехали лучшие кикбоксеры России

В челябинском дворце спорта «Юность сегодня, четвертого мая, стартовали чемпионат и первенство России по кикбоксингу, где выступят около двух тысяч спортсменов из 43 регионов страны.

Хозяева соревнований будут представлены многочисленной командой, в которой заявлены свыше двухсот спортсменов.

На чемпионате и первенстве России будут разыграны комплекты наград в четырех разделах кикбоксинга: фулл-контакте с лоу-киком, лайт-контакте, поинтфайтинге и сольных композициях (музыкальные формы).

Лидерами южноуральской команды являются Александр Бобров и Кирилл Воробьев. Есть и много других амбициозных и перспективных ребят, способных завоевать медали. Среди них можно выделить Александра Лузина.

Чемпионат России для всех участников имеет важное значение – победители соревнований в составе сборной России выступят на октябрьском чемпионате мира в Италии.