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В Челябинск прилетели звезды мирового фигурного катания

В областной центр прилетели звезды мирового фигурного катания Илья Авербух и Алексей Ягудин. Они выступят комментаторами на чемпионате России по фигурному катанию, который в эти дни проходит в Челябинске.

Самолет с именитыми фигуристами приземлился в Челябинске сегодня ночью. Илья Авербух и Алексей Ягудин сейчас готовятся провести репортаж с места соревнований в прямом эфире.

Напомним, сегодня на челябинском льду будут разыграны два первых комплекта наград. Медали будут вручены победителям и призерам в состязаниях танцевальных пар и среди мужчин.

У мужчин весомую заявку на победу после короткой программы сделал призер Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда, показавший отличный результат, который судьи оценили в 102,48 балла. Достойный прокат получился и у еще одного питерского спортсмена Макара Игнатова, который с 98,30 балла занимает промежуточное второе место.

В состязания танцевальных пар после первого дня лидерство в этом виде программы захватил московский дуэт Александра Степанова - Иван Букин. В спину им дышит дуэт Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.

Кроме того, впервые на челябинский лед выйдут с короткой программой женщины.