На чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы лидирует спортсмен из Питера

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Красочно и зрелищно

В Челябинске официально открылся чемпионат России по фигурному катанию

В Челябинске сегодня, 24 декабря, состоялось торжественное открытие чемпионата России по фигурному катанию. Это было ярко и зрелищно.

Официальный старт соревнованиям дали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент федерации фигурного катания России Александр Горшков.

Четыре дня областной центр будет жить фигурным катанием.

Праздничное настроение зрителям сегодня создавала объемная композиция «Фигуристы», которая была специально установлена к официальному открытию чемпионата по фигурному катанию.

Предновогодня атмосфера царила и в фойе ледовой арены «Трактор». Любителей этого вида спорта встречали трехметровые живые «елки», Дед Мороз со Снегурочкой, а компания «Ростелеком» постаралась создать для гостей максимально комфортную атмосферу, открыв бренд-зону, где зрители могли поддержать любимых спортсменов: сделать памятные 3D-фото на интерактивном фоне, собрать digital-пазл с фотографиями чемпионов, проверить себя на знание фильмов о фигурном катании из коллекции видеотеки Wink.

Также болельщики могли получить памятные карточки с автографами спортсменов (это стало заменой традиционной автограф-сессии, невозможной в условиях коронавируса).

Пандемия внесла свои коррективы и в формат церемонии открытия чемпионата России по фигурному катанию. Из-за введенных ограничительных мер в ней было задействовано минимальное количество артистов – около сорока человек. Но несмотря на это церемония получилась яркой и запоминающейся. В ней было задействовано множество мультимедийных форм, сетчатых экранов, которые добавили шарма и антураж церемонии открытия.

В центре внимания - команда «Юность» по синхронному катанию из Екатеринбурга, участники которой в прошлом году стали чемпионами мира, челябинская команда «Звезда», а также несколько солистов местной школы по фигурному катанию «Тодес».

Именно синхронисты и открыли торжественную церемонию. Ледовая арена превратилась в дворовый каток. Затем стали появляться фигуристы в образах лебедей. Под сводами арены парили воздушные гимнасты. Маленькие фигуристы, синхронисты, история Южного Урала и фигурного катания России – все это было на церемонии открытия.

«Мы горды тем, что принимаем смотр лучших спортсменов у себя в регионе. У нас очень любят фигурное катание. Дорогие друзья, я желаю всем участникам соревнований побед. Пусть наш южноуральский, челябинский лед будет для вас счастливым. Я желаю всем нашим болельщикам прекрасного настроения, замечательных эмоций. Пусть победит сильнейший!», - сказал на открытии чемпионата России по фигурному катанию губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В столицу Южного Урала на чемпионат России по фигурному катанию приехали сильнейшие спортсмены со всей страны. Они разыграют четыре комплекта наград. В мужском и женском одиночном катании выступят по 17 фигуристов. В парном катании на лед выйдет 11 дуэтов, а в танцах на льду – 14 пар.

«Челябинск вновь принимает один из крупнейших турниров по фигурному катанию. Хочу выразить слова благодарности за высокий уровень организации соревнований. От всей федерации фигурного катания России, от нашей большой семьи фигуристов мы глубоко благодарны губернатору Челябинской области Алексею Леонидовичу Текслеру, правительству. федерации фигурного катания области и другим организациям за внимание к нашему виду спорта. Нет никакого сомнения в том, что на ледовой арене разразится нешуточная борьба за медали», – сказал президент федерации фигурного катания России Александр Горшков.

К слову, борьба началась еще до официальной церемонии открытия. В короткой программе соревновались мужчины. Пока лидирует Михаил Коляда из Санкт-Петербурга. Следом за ним идут Макар Игнатов и Марк Кондратюк.

Среди дуэтов, выступающих в танцах на льду, впереди идут пары: Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, а также дуэт Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Завтра, 25 декабря, зрители снова увидят представителей танцев на льду. Фигуристы-мужчины выступят с произвольной программой, а женщины откатают короткую.

Напомним, во время соревнований будут применяться все необходимые санитарно-эпидемиологические меры безопасности. На самой арене установлены санитайзеры и рециркуляторы. Между каждым видом программы будет проводиться влажная уборка арены. Волонтеры будут измерять каждому зрителю температуру. С температурой никого на соревнования не пустят. Болельщиков также просят соблюдать социальную дистанцию.

Охрану общественного порядка на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске обеспечивают полицейские.