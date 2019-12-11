В Челябинске пройдет турнир памяти руководителя баскетбольной "Славянки"

В спортивном корпусе ДПШ имени Крупской 13 декабря состоится VIII традиционное предновогоднее благотворительное мероприятие «Матч звезд», в этом году посвященное памяти баскетбольного функционера и тренера, бессменного руководителя и вдохновителя женской баскетбольной команды «Славянка» Юрия Перминова.

В турнире памяти Юрия Перминова состоится матч с участием представителей законодательной и исполнительной власти, известных жителей Челябинска и спортсменов команды «Славянка». Кроме того, запланировано награждение призеров «Открытого первенства города по баскетболу среди детских и юношеских команд «Золотая осень-19».

Как сообщили организаторы мероприятия, также пройдет аукцион сувенирной продукции с символикой «Челбаскет», и, конечно же, ваше отличное настроение, «подогретое шутками» нашего давнего друга, актера сериала «СашаТаня», шоумена Арсена Карапетяна.

Начало праздника 14-30. Вход бесплатный.