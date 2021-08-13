В Челябинске состоится хоккейный турнир памяти Валерия Карпова

В Челябинске состоится турнир памяти хоккеиста «Трактора» Валерия Карпова. Соревнование пройдут с 17 по 21 августа.

В состязаниях примут участия шесть хоккейных команд, состоящих из воспитанников 2005 года рождения. Это «Трактор», «Салават Юлаев», «Югра-Юниор», «Авто-Спартаковец», «Авангард» и «Металлург».

Напомним, прославленный форвард «черно-белых» в начале июля 2014 года получил серьезную травму головы. В середине сентября его перевезли из Челябинска в город Березовский Свердловской области для прохождения дальнейшей реабилитации. Карпов перенес две операции, но так в себя и не пришел. Десятого октября он скончался на 44-м году жизни.

Ветеран «Трактора», один из самых ярких нападающих в истории клуба, чемпион мира Валерий Карпов играл за «Трактор» 274 игры в восьми сезонах (1988/89 – 1994/95, 2005/06).

Наивысшим достижением Валерия Евгеньевича является «золото» первенства мира 1993 года, в 1994-м он в составе сборной России выступал на Олимпиаде в Лиллехамере, а в 2002-м выиграл серебряные награды еще одного чемпионата мира.

Карпов застал и одно из самых лучших времен для «Трактора» - в 1993-м и 1994-м годах завоевав с командой Валерия Белоусова «бронзу». Как функционер Карпов в 2009-м году работал с «Автомобилистом».