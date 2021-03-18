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В Челябинске состоится спортивный фестиваль «Профсоюзы на льду»

В субботу, 20 марта, в Челябинске состоится турнир по хоккею в валенках на кубок Федерации профсоюзов Челябинской области. За него будут бороться 30 мужских и 11 женских команд.

Спортивный праздник пройдет в Ледовом Дворце «Уральская молния». Участие в нем примут более 300 членов профсоюзов – работники предприятий и организаций со всей области и члены их семей.

Основная идея фестиваля – пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни, укрепление командного духа.

Это уже третий спортивный праздник, который организует Федерация профсоюзов области. Проходит он при поддержке министерства по физической культуре и спорту области, депутатов Законодательного собрания области, ЛД «Уральская молния».

С этого года турнир приобрел статус окружного. В нем примут участие не только южноуральцы, но и команды Свердловской, Курганской и Тюменской областей.

Музыкальным подарком станет выступление победителей регионального конкурса рабочей песни.