В Челябинске состоится спортивный фестиваль «Профсоюзы на льду»

В субботу, 20 марта, в Челябинске состоится турнир по хоккею в валенках на кубок Федерации профсоюзов Челябинской области. За него будут бороться 30 мужских и 11 женских команд.
Спортивный праздник пройдет в Ледовом Дворце «Уральская молния». Участие в нем примут более 300 членов профсоюзов – работники предприятий и организаций со всей области и члены их семей.
Основная идея фестиваля – пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни, укрепление командного духа.
Это уже третий спортивный праздник, который организует Федерация профсоюзов области. Проходит он при поддержке министерства по физической культуре и спорту области, депутатов Законодательного собрания области, ЛД «Уральская молния».
С этого года турнир приобрел статус окружного. В нем примут участие не только южноуральцы, но и команды Свердловской, Курганской и Тюменской областей.
Музыкальным подарком станет выступление победителей регионального конкурса рабочей песни.