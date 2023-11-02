02.11.2023
В Челябинске состоится юбилейный турнир по дзюдо памяти Петра Сумина
02.11.2023
Юный челябинский стрелок завоевал «бронзу» первенства России
02.11.2023
Всё для Победы! В стремлении помочь фронту в Челябинске объединились депутаты, ветераны и простые труженики
02.11.2023
Челябинцы возмущены до глубины души вырубкой деревьев возле ледовой арены «Трактор»
02.11.2023
Челябинские власти сообщили о подготовке к ликвидации свалки на берегу Карпова пруда
02.11.2023
Конференция для режиссеров театрализованных представлений и праздников пройдет в Челябинске
В Челябинске состоится юбилейный турнир по дзюдо памяти Петра Сумина
22.04.2019
Андрей Косилов: Счастье - это когда дети заняты, соревнуются, растут
22.04.2019
Текслер о детском спорте на турнире по дзюдо памяти Сумина
02.04.2018
Дзюдоисты Челябинской области завоевали 17 медалей на турнире памяти Петра Сумина
30.03.2018
Тренер сборной Германии Славко Текич привез на турнир памяти Петра Сумина в Челябинск дюжину дзюдоистов
Ливневую канализацию Челябинска ждет масштабная реконструкция в течение десяти лет
01.11.2023
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023
В школах Челябинска начались каникулы
30.10.2023