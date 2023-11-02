В Челябинске состоится юбилейный турнир по дзюдо памяти Петра Сумина

В Челябинске в субботу, четвертого ноября, состоится яркое событие в мире спорта – традиционный турнир по дзюдо памяти первого всенародно избранного губернатора Челябинской области Петра Сумина.

Предстоящий турнир – юбилейный, десятый по счету. Пройдет он в стенах легкоатлетического манежа Уральского государственного университета физической культуры.

Предварительные поединки начнутся в десять часов. Они будут проходить на шести татами. Торжественная церемония открытия турнира запланирована на 14 часов 30 минут.

За победу в столице Южного Урала поборются более 400 юношей 2009-2010 годов рождения и девушек 2007-2008, 2009-2010 годов рождения из разных регионов России. Приедут в Челябинск и дзюдоисты из Севастополя, Симферополя, Керчи, Донецкой народной республики и Казахстана.