В Челябинске стартовала легкоатлетическая эстафета

Сегодня, 2 мая, в Челябинске на площади Революции дан старт 88-ой легкоатлетической эстафете, 67-ей кольцевой велогонке и девятой гонке на лыжероллерах на призы администрации города. Участников традиционных весенних состязаний приветствовала главы города Наталья Котова.

«Это уникальные состязания, история которых началась еще в 1932 году, когда прошла первая челябинская легкоатлетическая эстафета. Забеги по центральной улице проводились ежегодно, даже во время Великой Отечественной войны, - сказала глава города Наталья Котова. - И сегодня, без преувеличения, это самое массовое спортивное мероприятие нашего города! В позапрошлом году в главных весенних соревнованиях приняли участие 1920 спортсменов. И я уверена, что в этом сезоне мы побьем этот рекорд! От всей души желаю всем хорошего настроения, успехов и положительных эмоций! И пусть победят сильнейшие».

Под звуки Челябинского оркестра национальной гвардии по центральной площади города прошли колонны всех семи внутригородских районов. Каждую колонну возглавляют ветераны спорта, заслуженные тренеры, профессиональные спортсмены. Среди участников традиционно студенты и школьники, обучающиеся спортивных школ и просто любители. В массовом забеге сегодня принимает участие самый опытный спортсмен Курчатовского района Виктор Тайницкий. Ему 89 лет, а рядом с ним его правнучка Софья, которой нет еще и 5.

Городская легкоатлетическая эстафета проходит в Челябинске уже 88 лет и является одним из старейших мероприятий города. На протяжении всей истории эстафеты главной наградой является «Бронзовый бегун». Около 20 лет фаворитами награды ежегодно становилась команда ЧМК, конкуренцию им составляет команда Уральского государственного университета физической культуры, которая не раз становилась обладателем заветного приза.

Не отступая от традиций, на торжественном параде также поздравили спортсменов и вручили им заслуженные награды. Из рук главы города Натальи Котовой челябинцы получили золотые знаки ГТО, заслуженных мастера спорта и тренера России.

Первый старт забегу был дан в 11-00 часов. Легкоатлеты пробежали по проспекту Ленина до улицы Лесопарковой. Затем начнется кольцевая велогонка и гонка на лыжероллерах.

Напоминаем, с связи с соревнованиями закрыто движение в центре города, общественный транспорт работает по измененным маршрутам.