В Челябинске стартует Всероссийский студенческий фестиваль ГТО

Сегодня, 20 сентября, Челябинск принимает у себя масштабные соревнования: фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов высших учебных заведений стартует в 14 часов дня на стадионе имени Елесиной.

В финале II Всероссийского Фестиваля ГТО среди студентов примут участие 23 команды со всей страны. Честь Челябинской области будет представлять команда «Уральский сокол», сформированная из студентов Южно-Уральского государственного университета.

Каждая команда представит 8 участников (4 юношей и 4 девушек). В личном зачете участники будут выполнять следующие испытания: бег 100 м, 2000 м (женщины) и 3000 м (мужчины), подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины) и низкой перекладины (женщины), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, плавание 50 м, стрельба из пневматической винтовки.

«Наша команда усиленно готовилась к фестивалю, у студентов уже есть опыт участия в таких соревнованиях, - говорит представитель команды Екатерина Калугина. – Все они полны решимости занять как минимум призовое место. Да, соперники серьезные, но мы готовы показать все, на что способны и доказать, что ЮУрГУ – самый спортивный вуз страны!»

Закончится грандиозное спортивное событие 24 сентября. Все участники получат грамоты, а команда-победитель заберёт переходящий кубок ГТО.