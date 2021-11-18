В Челябинске в новом году построят школу олимпийского резерва по тхэквондо

В Челябинске будет построена школа олимпийского резерва с залами для проведения тренировок и соревнований. Современное здание появится на улице Молодогвардейцев.

Планируется, что работы по возведению школы начнутся уже в 2022-м году.

Интересно, что проект спортшколы по тхэквондо «Корё» стал победителем первого открытого Всероссийского архитектурного конкурса «Искусство строить будущее».

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, над созданием проекта работала команды студии архитектурного проектирования Сергея Шумакова. В результате – первое место в номинации «КНАУФ в экстерьере».