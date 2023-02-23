В челябинском Центре олимпийской подготовки по хоккею начались регулярные тренировки

Тренировочный процесс в региональном Центре олимпийской подготовки по хоккею в Челябинске запущен в полном объеме. На льду занимаются команды разных возрастных групп спортивной школы олимпийского резерва «Трактор».

Современный хоккейный центр, построенный на северо-западе Челябинска в конце 2022 года, стал домом для воспитанников спортшколы «Трактор». На льду начались регулярные тренировки юных хоккеистов, а в гостиницу-интернат заселились более 20 иногородних спортсменов. Об этом сообщает министерство спорта региона.

Помимо двух ледовых площадок, для юных спортсменов открыты тренажерный и спортивный залы с различными функциональными зонами, оборудован медицинский центр, зал для активного отдыха и выполнений школьных заданий.

Для удобства родителей в фойе создана специальная зона ожидания, где можно наблюдать за ходом занятий на больших мониторах. Обеспечивает безопасность спортивного комплекса круглосуточный пункт охраны и камеры наблюдения.

Иногородние воспитанники спортшколы уже заселились в гостиницу-интернат, расположенную в здании хоккейного центра. Жить они будут жить в сдвоенных номерах по два человека, где есть общий коридор и санузел в каждой комнате, а также все необходимое для постоянного проживания спортсменов.

«Появление современной, функциональной и масштабной академии хоккея позволит нам не только решить проблему нехватки льда, которая последние годы очень остро стоит в одном из самых хоккейных регионов России, но и значительно повысить уровень подготовки хоккеистов и воспитать новых чемпионов. Мы хотим, чтобы самые талантливые дети со всей области и из других регионов получили в нашей школе возможность развиваться, стать гордостью страны. Благодаря вниманию и поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера мы смогли реализовать этот проект и создать лучшие условия в Центре олимпийской подготовки по хоккею», – отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб.

Напомним, объект был построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».