В Челябинской области определены победители первого сезона в Детской хоккейной лиге

В Челябинской области завершился первый сезон Детской хоккейной лиги (ДХЛ), которая была создана в начале этого года. Цель - сделать хоккейный спорт более доступным для обычных ребят, и вывести дворовой хоккей на качественно новый уровень.

Игры чемпионата проходили в новых дворовых коробках, которые были построены в Челябинской области и предназначались для бесплатных тренировок ребят.

В соревнованиях первого сезона приняли участие 19 хоккейных команд, в которых играют около 400 ребят. Торжественное открытие турнира и первый матч состоялись на корте возле Образовательного центра №3 имени Валерия Белоусова.

Первый большой финал Детской хоккейной лиги Южного Урала в двух возрастных группах состоялся 20 марта 2022 года на Ледовой арене «Трактор». За звание сильнейших сразились четыре команды: два состава «Трактор-РМК», «Юниор-ЧТЗ» и «Майнер» из поселка Межозерный. Перед началом турнира с юными чемпионами познакомились нападающие «Трактора» Тему Пулккинен и Михаил Горюнов-Рольгизер.

В старшей возрастной группе победу одержал «Юниор-ЧТЗ», в младшей группе - команда из Межозерного, обыграв в ожесточенной борьбе «Трактор-РМК». По словам одного из игроков «Майнер», победа была долгожданной и неожиданной, ведь в групповом этапе они дважды проигрывали своим соперникам.

После матча ребятам вручили кубки, награды за призовые места и памятные подарки. От правительства региона хоккеистов поздравил с победой заместитель губернатора Станислав Мошаров. «Думаю, что игры в финале ДХЛ запомнятся вам на всю жизнь. Да, сегодня есть победители, но считаю, что проигравших нет. Сегодня победил хоккей!», - подчеркнул замглавы региона.

По завершении церемонии юные спортсмены и их родители поделились эмоциями, которые буквально их переполняли. Ребята рассказывали, что уже давно занимаются хоккеем и гоняют шайбу на дворовых площадках. Но в Ледовой арене играли впервые и получили непередаваемые ощущения, которые им запомнятся надолго.

Тренер команды «Майнер» Алим Ямалов уверен, что появление детской хоккейной лиги на Южном Урале переносит дворовый формат игр на совершенно другой уровень. А для юных хоккеистов возможность сыграть в Арене на профессиональном льду в Челябинске – это огромный стимул.

«Это возможность показать себя. В Челябинске много хороших школ и клубов, которые могут заметить способных детей, пригласить их к себе. Это некий спортивный лифт для ребят из глубинки», - отметил Алим Ямалов.

Детская Хоккейная лига - социальный проект ХК «Трактор» и РМК. Созданные за последние годы новые дворовые коробки стали базой для тренировок существующих, и появления новых дворовых команд, а также местом, где любой желающий может покататься на коньках.

Вице-губернатор отметил рост количества ребят, которые хотят тренироваться на новых спортивных площадках. «Речь идет не только о хоккеистах, многие просто приходят покататься по вечерам вместе с родителями. Посмотреть за игрой детей и подростков приходят жители той или иной территории. В общем, появляются свои группы болельщиков», - поделился замглавы региона и выразил уверенность в дальнейшем развитии проекта.