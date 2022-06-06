В Челябинской области проведут крупные федеральные спортивные соревнования

В Челябинской области проведут крупные спортивные соревнования федерального уровня – Первую Всероссийскую спартакиаду и Чемпионат России по легкой атлетике.

Об этом шла речь на встрече губернатора Алексея Текслера с представителями Всероссийской федерации легкой атлетики.

Как сообщает пресс-служба главы региона, принято решение о проведении на Южном Урале в этом году соревнований по легкой атлетике в рамках Первой Всероссийской спартакиады по летним видам спорта.

Кроме того, Алексей Текслер поддержал инициативу ВФЛА по проведению чемпионата России по легкой атлетике в 2023 году в Челябинске.

«Челябинская область – одна из тех областей, где ежегодно появляются сильнейшие спортсмены, которые вливаются в ряды сборной страны. Здесь одна из ведущих судейских бригад, на высоком уровне проходят и межрегиональные, и всероссийские соревнования. Поэтому не случайно, что первая спартакиада между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта пройдет именно в Челябинске, -рассказала вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова. - Также большие планы на следующий год по проведению чемпионата страны у вас в регионе».

Алексей Текслер отметил, что в регионе легкая атлетика - очень популярный вид спорта. Им регулярно занимаются более 40 тысяч южноуральцев. «Мы активно развиваем легкоатлетическую инфраструктуру в регионе. Помимо действующей инфраструктуры, развиваем плоскостные объекты. На днях откроем в Долгодеревенском большой спортивный комплекс. Там же будем строить физкультурно-оздоровительный комплекс», – отметил Алексей Текслер.

В Сосновском районе в рамках государственно-частного партнерства запланировано строительство крытого футбольно-легкоатлетического комплекса с беговой дорожкой 400 метров вокруг футбольного поля и секторами для прыжковых дисциплин. Спорткомплекс позволит круглогодично осуществлять спортивную подготовку в дисциплинах, культивируемых только в летний период.

«Это уникальный крытый легкоатлетический манеж, который позволит тренироваться и проводить соревнования различного уровня, там будут трибуны примерно на 3,5 тысячи мест», – уточнит губернатор.

В этом году в регионе стартовала программа «Земский тренер», в рамках которой для тренеров и инструкторов-методистов предусмотрен рост заработной платы до средних показателей по региону. Также по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель» для специалистов, переехавших на работу в малые населенные пункты, предусмотрена единовременная денежная выплата в размере одного миллиона рублей.