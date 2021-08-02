В четверьфинале Олимпиады сборная России по водному поло встретится с Австралией

Для женской ватерпольной сборной России, в составе которой выступают три игрока команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста, начинается самая важная стадия турнира. В четверьфинале Олимпиады российскаяч сборная встретится со сборной Австралии. Матч пройдет третьего августа.

Это выяснилось после того, как были сыграны все игры предварительного этапа. Российская команда с двумя победами, ничьей и одним поражением заняла третье место в группе Б. Австралия, в свою очередь, стала второй в группе А.

Напомним, честь России в составе сборной России отстаивают Эльвина Каримова, Мария Берснева, Евгения Головина из златоустовской «Динамо-Уралочки».