В «Солнечной долине» стартовал новый горнолыжный сезон

В ГЛК «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) в минувшую субботу, 21 ноября, состоялось открытие нового сезона активных зимних видов спорта. Пока что открыли только трассу «Солнечная» (протяжённость 950 метров) и «Учебная» (300 м.), однако вскоре начнут функционировать и другие, а также канатная дорога, банный комплекс и горячий бассейн.

На открытии сезона присутствовали главный тренер сборной Челябинской области по сноуборду Олег Белоусов, а также директор ГЛК «Солнечная долина» Сергей Коваленко.

«Люди уже засиделись дома и хотят заняться зимними активными видами спорта. В этом году у нас большое количество гостей. Мы понимаем, есть ряд ограничений, мы их соблюдаем. Мы ведём работу, чтобы максимально обеспечить комфортную зону для отдыхающих», – рассказал Сергей Коваленко.

Для тех, кто не умеет кататься на горных лыжах и сноуборде, есть одна из самых передовых в России школа инструкторов. Примерно за восемь занятий с периодичностью 2 раза в неделю, можно полноценно встать на горные лыжи. В этом году будет две учебные трассы, и они уже заснежены.

Что было удивительно для зрителей-новичков, наравне со взрослыми с горы высотой почти 600 метров не боялись ехать и дети, которым на вид было не больше 12 лет. Но Олег Сиротин пояснил, что волноваться за них не надо, на горные лыжи можно начать ставить детей уже с трёх лет.

Однако горные лыжи и сноуборд относительно возрастные виды спорта, юниорами здесь считаются люди до 20 лет. Именно Чемпионат мира среди юниоров является самым важным в ближайшей повестке:

«Сейчас у нас идёт подготовка к Чемпионату мира среди юниоров. Он будет проходить с 19 по 21 декабря в Австрии. Сейчас сложно сказать по всей этой ситуации с коронавирусной инфекцией, но всё равно подготовка идёт полным ходом. Мы тренируемся по два раза в день. «Солнечная долина» нам предоставляет такую возможность, я думаю, что с такими условиями у нас подготовка будет на уровне. В «Солнечной долине» не раз проводили крупные соревнования, чемпионаты России и первенства России. Мы всегда приезжаем кататься здесь, потому что нас устраивает сложность склона, рельеф», – рассказал тренер Олег Белоусов.

Также будут проводиться два Кубка мира: один этап в Ижевске, второй – в Таштаголе (Кемеровская область). Будет Чемпионат Мира в Красноярске. Кубок Мира будет перенесён на февраль на трассу на Банном.

4

Однако для любителей зрелищных соревнований 23 ноября будет проводиться официальная тренировка в формате соревнований среди участников олимпийской сборной.

И для спортсменов, и для обычных сноубордистов, кто катается исключительно ради удовольствия, вскоре «Солнечная долина» сделает и сноуборд парк для фристайла.

Сноубордист Фархат Ибрагимов поделился своей мотивацией приехать на горный курорт:

«Я здесь первый раз. Обычно катаюсь на другом горнолыжном курорте в городе Куса. Здесь первый курорт, где официально открыли сезон, и друзья позвали меня сюда. Сноубордом я занимаюсь три года. Вообще я не люблю зиму, очень часто мёрзну, и занятие активными зимними видами спорта - это один из способов полюбить её», – рассказал Фархат.

Тем, кто не катается на лыжах и сноубордах, в «Солнечной долине» тоже будет не скучно.

Вскоре там можно будет покататься на картингах, поиграть в пейнтбол и лазертаг, подняться по канатной дороге, посетить банный комплекс и горячий бассейн. Сейчас уже можно покататься на снегоходе и посетить хаски-центр, где есть метисы-хаски, сибирские хаски, а также очаровательные самоеды.