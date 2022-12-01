01.12.2022
Сбер открыл первый в России собственный технохаб для ИТ-специалистов
01.12.2022
«Ростелеком» и ПФР назвали лидеров всероссийского конкурса «Спасибо интернету»
01.12.2022
В «Солнечной долине» завершился второй этап Кубка России
01.12.2022
О ПРОМмасштабе ММК узнали участники международного форума
01.12.2022
Два полицейских из Челябинска отстранены от службы
01.12.2022
Работы по укладке асфальта на улице Цвиллинга в снег оплачены не будут
В «Солнечной долине» завершился второй этап Кубка России
29.11.2022
Миасский горнолыжный отель признан лучшим на Урале
23.11.2022
На горнолыжном курорте «Завьялиха» состоится открытие сезона
22.11.2022
«Солнечная долина» получила лицензию на содержание животных
17.10.2022
На курорте «Солнечная долина» завершился фестиваль экстрима
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022