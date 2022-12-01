В «Солнечной долине» завершился второй этап Кубка России

В Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершился второй этап Кубка России по сноуборду в дисциплинах параллельный гигантский слалом и параллельный слалом.

В стартах приняло участие 95 спортсменов из 13 регионов России.

29 ноября состоялись соревнования в дисциплине параллельный гигантский слалом. Победу среди мужчин одержали: первое место - Дмитрий Логинов из Красноярского края, второе место - Ярослав Степанко из Челябинской области, третье место - Игорь Слуев из Кемеровской области. Среди женщин лидерами стали: первое место - Полина Смоленцова из Московской области, второе место - Наталья Соболева из ХМАО-Югры и третье место - София Надыршина из Сахалинской области.

«В слаломе-гиганте мне удалось взять призовое место, но в параллельном слаломе я совершил небольшую тактическую ошибку, есть над чем поработать. После стартов в «Солнечной долине» мы отправляемся в Абзаково на международные старты», - рассказал член сборной России по сноуборду, участник соревнований Ярослав Степанко.

«Соревнования прошли хорошо, был хороший склон и отличные соперники. Мне нравится Миасс, нравится «Солнечная долина», здесь я впервые завоевала победу – на чемпионате России», - добавила участница из Сахалина София Надыршина,

30 ноября старты прошли в дисциплине параллельный слалом. Победу среди мужчин одержали: первое место - Игорь Слуев из Кемеровской области, второе место - Всеволод Мартынов из Краснодарского края, третье место занял Дмитрий Логинов из Красноярского края. Среди женщин лидерами стали: первое место - София Надыршина из Сахалина, второе место – Наталья Соболева из ХМАО-Югры, третье место – Мария Волгина из Челябинской области.