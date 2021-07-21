Ватерполистки «Уралочки» готовятся к первому матчу Олимпиады

Три спортсменки златоустовской команды «Динамо-Уралочка» (Челябинская область) в составе сборной России вышли на финишную прямую подготовки к Олимпиаде.

Национальная команда уже прибыла в Токио, где ей предстоит бороться за медали олимпийского турнира. Челябинскую область в водном поло представляют Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина. Настрой у сборной самый боевой, о чем рассказала капитан «Уралочки» Эльвина Каримова:

«Команда в предвкушении самого главного старта. Небольшое волнение есть, но это скорее из-за жестких мер против коронавируса. Мы готовы биться и благодарны всем, кто нас поддерживает», - сказала она.

Свой первый матч на Олимпиаде сборная России проведет уже в субботу, 24 июля против команды Китая. Кроме того, на групповом этапе ей предстоит сыграть с Венгрией, США и Японией. Далее будут матчи плей-офф.