21.07.2021
В Челябинской области выпускники все чаще сдают информатику
21.07.2021
15% на семью: в Госдуме установят предел по субсидиям за коммуналку
21.07.2021
Проблему вывода капитала в России хотят решить конфискацией имущества
21.07.2021
В Кыштыме автомобилист насмерть сбил семилетнего мальчика на велосипеде
21.07.2021
ММК и МегаФон тестируют новые технологии складирования и транспортировки сырья
21.07.2021
В Советском районе Челябинска ограничили движение
Ватерполистки «Уралочки» готовятся к первому матчу Олимпиады
05.07.2021
Юные ватерполистки «Уралочки» завоевали серебро Европы
01.07.2021
Златоустовская «Уралочка» бьется на всех ватерпольных «фронтах»
23.06.2021
Златоустовские ватерполистки вызваны в сборную России для подготовки к Олимпиаде
21.06.2021
Три ватерполистки «Уралочки» выиграли бронзу Мировой Лиги
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021
Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане
19.07.2021
За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%
19.07.2021
В августе начнут строить дома для пострадавших от пожара жителей Карталинского района
18.07.2021