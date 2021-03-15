Ватерполистки Златоуста пробились в финал Евролиги

«Динамо-Уралочка» из Златоуста (Челябинская область) пробилась в главный финал ватерпольной Евролиги. В драматичном двухматчевом противостоянии спортсменки сумели одолеть многократного чемпиона России и обладателя Кубка Европейских чемпионов «Кинеф» из Киришей.

Первый матч «Уралочка» выиграла в гостях 11:8, ответный состоялся в Златоусте. В течение всей игры шла равная борьба, в которой соперники поочерёдно вели в счете. Но в концовке матча «Кинеф» сумел сделать рывок и забросить важный мяч за 1,8 секунды до финальной сирены. 7-10 не в пользу «Уралочки». Общий счет по сумме двух игр стал 18:18 и все решила серия пенальти, в которой отлично показала себя вратарь «Динамо-Уралочки» Евгения Головина. Она сумела отразить четыре из девяти штрафных бросков.

Победа по пенальти выводит команду из Златоуста в «Финал четырёх» Кубка Европейских чемпионов по водному поло.

«Наши девочки абсолютно заслуженно победили сильнейшую команду Евролиги! 2-кратного победителя этого турнира! Это, конечно, дорогого стоит. Бренд Южного Урала будет представлен в «Финале четырех». Мы все этого очень ждали. Михаил Николаевич Накоряков и девчонки нам это обещали и свое обещание выполнили», - отметила после матча первый вице-губернатор Челябинской области, почетный президент ВК «Динамо-Уралочка» Ирина Гехт.

«Я рад за свою команду, потому что мы сражались с лучшей командой Европы. В ее составе лучший на сегодня игрок мира, Екатерина Прокопьева. В их составе примерно человек 6 сборниц, которые поедут на Олимпиаду. Такие игры дают надежду, что наша сборная на Олимпийских играх не будет статистом. Очень хорошо, что у нас стабилизировался состав и уже 2 года практически не меняется. Это произошло благодаря губернатору, который дал финансирование, и сегодняшнему руководству Златоуста, которое также помогает нам во всем. Думаю, мы на правильном пути. И в «Финале четырех» постараемся что-то сотворить» - рассказал главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.

Помимо «Динамо-Уралочки», в главный турнир Евролиги пробились греческий «Олимпиакос» и два венгерских клуба: «УВСЕ» и «Дунайварош».