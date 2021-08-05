05.08.2021
Южноуральцы могут подать заявления о включения в список избирателей по месту нахождения
05.08.2021
Сто кустов конопли и десять килограммов марихуаны полицейские нашли у жителя Увельского района
05.08.2021
Момент массовой аварии на трассе в Челябинской области попал на видео
05.08.2021
Цены на овощи в Челябинской области снижаются из-за начала сбора нового урожая
05.08.2021
Продлены ограничения на движение большегрузов по федеральным трассам Челябинской области
05.08.2021
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» будут бороться за бронзу Олимпиады
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» будут бороться за бронзу Олимпиады
02.08.2021
В четверьфинале Олимпиады сборная России по водному поло встретится с Австралией
02.08.2021
Златоустовские ватерполистки помогли сборной России выйти в четвертьфинал Олимпийских игр
26.07.2021
На Олимпиаде в Токио женская ватерпольная сборная России с «уралочками» в составе идет без поражений
21.07.2021
Ватерполистки «Уралочки» готовятся к первому матчу Олимпиады
В Челябинской области растет число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и пожилых людей
05.08.2021
Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной
04.08.2021
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
04.08.2021
Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли
04.08.2021
Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города
03.08.2021