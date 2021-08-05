Ватерполистки златоустовской «Уралочки» будут бороться за бронзу Олимпиады

Женская сборная России по водному поло, в составе которой три спортсменки «Динамо-Уралочки» Златоуста, не смогла справиться со сборной США в полуфинале Олимпийских Игр в Токио. Теперь россияне могут рассчитывать только на бронзу.

Российские ватерполистки отлично провели первую половину матча против команды США, в течение которой постоянно вели в счете. На перерыв команды ушли при счете 7:6 в пользу России. Но дальше сказался класс двукратных Олимпийских чемпионок.

Фавориты Олимпийских игр американки сумели перехватить инициативу и в концовке довести игру до своей победы. И тем не менее, это был один из лучших матчей сборной России на олимпийском турнире. И достойно проявили себя ватерполистки златоустовской «Уралочки». Мария Берснева забила в ворота Америки три гола, Эльвина Каримова – один. Вратарь Евгения Головина отыграла весь матч, на ее счету – 14 отраженных бросков. Впереди у сборной России – битва за бронзовые медали. Соперник нроссийской команды определится во втором полуфинале, где встречаются Испания и Венгрия.