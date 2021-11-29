Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» готовится к двум важным турнирам

Начало декабря для ватерполисток «Уралочки» из Златоуста (Челябинская область) получается насыщенным в плане соревнований. Южноуральская сборная будет бороться за медали чемпионата России и выступит на розыгрыше европейских Кубков.

Тур чемпионата России пройдет с шестого по восьмого декабря в подмосковной Рузе. В нем участвуют шесть коллективов. Нижегородский «Буревестник», московский «СКИФ». Казахстанский «Айша Биби» и подмосковный «Штурм-2002». Южный Урал будут представлять две команды «Динамо-Уралочка», которые с этого сезона заявлены в чемпионате страны.

А уже десятого декабря главной нашей команде предстоит битва за выход в плей-офф женской ватерпольной Евролиги. Группа «G», в которую жребий распределил «Уралочку», будет играть в Будапеште. Ее уже назвали «группой смерти», настолько сильные клубы в ней подобрались. «Уралочке» будут противостоять венгерский «УВСЕ», греческий «Волиагмени» и многократный клубный чемпион Европы итальянский «Орризонте».